2. Liga: Eintracht Braunschweig – Karlsruher SC (Samstag, 13:00 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft Braunschweig auf den KSC. Jüngst brachte der FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig die zwölfte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Das letzte Ligaspiel endete für Karlsruhe mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen die SV Wehen Wiesbaden. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass der Karlsruher SC den Heimvorteil in einen 2:0-Sieg umgemünzt hatte.