2. Liga: FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Kenan Karaman brachte Eintracht Braunschweig in der 61. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Wenig später kamen Tobias Mohr und Keke Topp per Doppelwechsel für Darko Churlinov und Simon Terodde auf Seiten des FC Schalke 04 ins Match (62.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gastgebern und Braunschweig aus.