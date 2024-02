2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Hansa Rostock (Sonntag, 13:30 Uhr)

Gegen die Hansa soll der Fortuna das gelingen, was den Gastgebern in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Gegen den Karlsruher SC kam Düsseldorf im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Rostock kam zuletzt gegen den Hamburger SV zu einem 2:2-Unentschieden. Das Hinspiel ging 3:1 zugunsten von Fortuna Düsseldorf aus.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden der Fortuna sind 15 Punkte aus elf Spielen. Düsseldorf belegt mit 33 Punkten den siebten Tabellenplatz. Offensiv sticht Fortuna Düsseldorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 46 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison der Fortuna verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Düsseldorf neun Siege, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen verbucht. Kein einziger Sieg in den letzten fünf Spielen! Fortuna Düsseldorf kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.