2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SV 07 Elversberg, 1:1 (1:0)

Carlo Sickinger musste nach nur 16 Minuten vom Platz, für ihn spielte Florian Le Joncour weiter. Ísak Jóhannesson traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Fortuna Düsseldorf (19.). Zur Pause reklamierten die Gastgeber eine knappe Führung für sich. Zum Seitenwechsel ersetzte Lukas Pinckert von Elversberg seinen Teamkameraden Frederik Jäkel. Das 1:1 des Gasts bejubelte Joseph Boyamba (53.). Wenig später kamen Wahid Faghir und Manuel Feil per Doppelwechsel für Luca Schnellbacher und Paul Stock auf Seiten von SV 07 Elversberg ins Match (78.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Fortuna und Elversberg spielten unentschieden.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Düsseldorf in der Tabelle auf Platz sechs. Die Angriffsreihe von Fortuna Düsseldorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 44 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Fortuna verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird Düsseldorf nach unten durchgereicht.