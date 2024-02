2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SV 07 Elversberg (Samstag, 13:00 Uhr)

Die Fortuna will im Spiel gegen Elversberg nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Düsseldorf musste sich im vorigen Spiel dem SC Paderborn 07 mit 3:4 beugen. Letzte Woche gewann Elversberg gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1. Damit liegt SV 07 Elversberg mit 28 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Gelingt SV 07 Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf die Revanche? Nach dem 0:5 im Hinspiel hat man noch eine Rechnung offen mit den Hausherren.

Wer die Fortuna als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 48 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Heimteams stets gesorgt, mehr Tore als Düsseldorf (43) markierte nämlich niemand in der 2. Liga. Siebenmal ging Fortuna Düsseldorf bislang komplett leer aus. Hingegen wurde neunmal aus den Begegnungen der Saison der maximale Ertrag mitgenommen. Hinzu kommen vier Punkteteilungen.