2. Liga: Hannover 96 – FC Hansa Rostock, 2:1 (1:1)

Das erste Tor des Spiels ging an Hannover. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Rostock, denn Unglücksrabe Kevin Schumacher beförderte den Ball ins eigene Netz (4.). Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 25.000 Zuschauern markierte Kai Pröger das 1:1. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Marcel Halstenberg machte in der 78. Minute das 2:1 von Hannover 96 perfekt. Wenig später kamen Jannis Lang und Kostas Stafylidis per Doppelwechsel für Nils Fröling und Janik Bachmann auf Seiten von FC Hansa Rostock ins Match (79.). Halstenberg von 96 sah glatt Rot (89.). Als Referee Alexander Sather die Partie abpfiff, reklamierte Hannover schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.