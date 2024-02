2. Liga: Hannover 96 – FC Hansa Rostock (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag trifft 96 auf die Hansa. Hannover muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Rostock strich am Samstag drei Zähler gegen SV 07 Elversberg ein (2:1). Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte Hannover 96 ein Tor mehr erzielt und mit dem 2:1 so das bessere Ende für sich.