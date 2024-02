2. Liga: Hertha BSC – Hamburger SV, 1:2 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Per Rechtsschuss traf Miro Muheim vor 60.000 Zuschauern zum 1:0 für den Hamburger SV. Wenig später kamen Fabian Reese und Derry Scherhant per Doppelwechsel für Pal Dárdai und Marten Winkler auf Seiten von Hertha BSC ins Match (60.). Jetzt erst recht, dachte sich Haris Tabakovic, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (62.). Beim HSV kam Ludovit Reis für László Bénes ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (80.). Kurz vor Ultimo war noch Reis zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Hamburg verantwortlich (82.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des Hamburger SV.