2. Liga: Holstein Kiel – FC Schalke 04, 1:0 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Tobias Mohr von Schalke seinen Teamkameraden Darko Churlinov. Steven Skrzybski traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Holstein Kiel (55.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahmen die Störche noch einen Doppelwechsel vor, sodass Niklas Niehoff und Jonas Sterner für Joshua Mees und Finn Porath weiterspielten (92.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Kiel und dem FC Schalke 04 aus.