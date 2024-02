2. Liga: Holstein Kiel – FC Schalke 04 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Körperlos agierte S04 in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (45-3-1) bestätigt. Ob sich Kiel davon beeindrucken lässt? Mit elf Siegen gewann Holstein Kiel genauso häufig, wie Schalke in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.