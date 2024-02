2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der 1. FC Nürnberg will nach vier Spielen ohne Sieg bei SpVgg Greuther Fürth endlich wieder einen Erfolg landen. Bei Hannover 96 gab es für die SpVgg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich der Club kürzlich gegen den 1. FC Kaiserslautern zufriedengeben. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 1:1 getrennt.