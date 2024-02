2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Hertha BSC, 1:2 (0:1)

Marc Oliver Kempf brachte die Gastgeber in der 34. Minute ins Hintertreffen. Im ersten Durchgang hatte Hertha BSC etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Branimir Hrgota witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SpVgg Greuther Fürth ein (56.). Kempf schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (63.). Wenig später kamen Gustav Christensen und Tim Hoffmann per Doppelwechsel für Kempf und Pal Dárdai auf Seiten der Hertha ins Match (67.). Die Gäste führten, doch Florian Niederlechner kassierte kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (100.). Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Am Ende punktete Hertha BSC dreifach bei der SpVgg.