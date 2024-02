2. Liga: SV 07 Elversberg – 1. FC Kaiserslautern, 2:1 (1:1)

Paul Wanner traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für SV 07 Elversberg (19.). Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 11.150 Zuschauern markierte Ragnar Ache das 1:1. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mit einem Wechsel – Manuel Feil kam für Jannik Rochelt – startete Elversberg in Durchgang zwei. Thore Jacobsen verwandelte in der 56. Minute einen Elfmeter und brachte dem Gastgeber die 2:1-Führung. In der 66. Minute stellte Lautern personell um: Per Doppelwechsel kamen Aaron Opoku und Filip Stojilković auf den Platz und ersetzten Richmond Tachie und Ache. Die Gäste stellten in der 79. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Dickson Abiama, Kenny Redondo und Ba-Muaka Simakala für Tobias Raschl, Tymoteusz Puchacz und Frank Ronstadt auf den Platz. Am Schluss schlug SV 07 Elversberg den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1.