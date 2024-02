2. Liga: SV 07 Elversberg – 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nach fünf Partien ohne Sieg braucht Elversberg mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen FCK. Am letzten Spieltag nahm SV 07 Elversberg gegen FC Hansa Rostock die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche gewann der 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Schalke 04 mit 4:1. Somit nimmt Lautern mit 21 Punkten den 14. Tabellenplatz ein. Im Hinspiel hatte FCK mit einem 3:2 die Punkte daheim behalten.