2. Liga: SV 07 Elversberg – VfL Osnabrück, 3:1 (3:0)

Manuel Feil besorgte vor 8.026 Zuschauern das 1:0 für SV 07 Elversberg. In der 38. Minute legte Hugo Vandermersch mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten von Elversberg nach. SV 07 Elversberg baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Wanner in der 50. Minute traf. Der tonangebende Stil von Elversberg spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Osnabrück kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Christian Conteh, Bashkim Ajdini und Thomas Goiginger standen jetzt Noel Niemann, Niklas Wiemann und Jannes Wulff auf dem Platz. Maxwell Gyamfi beförderte das Leder zum 1:3 des Schlusslichts über die Linie (52.). In der 75. Minute stellte SV 07 Elversberg personell um: Per Doppelwechsel kamen Paul Stock und Wahid Faghir auf den Platz und ersetzten Feil und Luca Schnellbacher. Obwohl Elversberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der VfL Osnabrück zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.