2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Nürnberg, 1:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Durchgang zwei lief Jannik Hofmann anstelle von Benjamin Goller für Nürnberg auf. Bei Wiesbaden kam zu Beginn der zweiten Hälfte Franko Kovačević für Hyun-ju Lee in die Partie. Per Rechtsschuss traf Ivan Prtajin vor 9.526 Zuschauern zum 1:0 für den Gastgeber. Für das 1:1 des 1. FC Nürnberg zeichnete Iván Márquez verantwortlich (70.). Wenig später kamen Amar Ćatić und Sascha Mockenhaupt per Doppelwechsel für Lasse Günther und Thijmen Goppel auf Seiten der SV Wehen Wiesbaden ins Match (83.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Wiesbaden und der Club spielten unentschieden.