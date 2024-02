2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SC Paderborn 07, 1:2 (1:1)

Franko Kovačević brachte Paderborn in der 30. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Für das erste Tor des SC Paderborn 07 war Koen Kostons verantwortlich, der in der 39. Minute das 1:1 besorgte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 59. Minute stellte Wiesbaden personell um: Per Doppelwechsel kamen Thijmen Goppel und Hyun-ju Lee auf den Platz und ersetzten Amar Ćatić und Kianz Froese. Kai Klefisch traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den SCP (82.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Paderborn.