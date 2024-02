2. Liga: VfL Osnabrück – FC Hansa Rostock, 0:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. FC Hansa Rostock stellte in der 57. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Dennis Dressel, Christian Kinsombi und Juan José Perea für Kostas Stafylidis, Sarpreet Singh und Júnior Brumado auf den Platz. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Osnabrück noch einen Doppelwechsel vor, sodass Lex-Tyger Lobinger und Jannes Wulff für Athanasios Androutsos und Florian Kleinhansl weiterspielten (89.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Tabellenletzte und die Hansa spielten unentschieden.