2. Liga: VfL Osnabrück – Hannover 96 (Samstag, 13:00 Uhr)

Osnabrück sollte vor dem kommenden Gegner Hannover 96 gewarnt sein, spielte dieser doch zuletzt wie aus einem Guss. Die zwölfte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den VfL Osnabrück gegen SV 07 Elversberg. Letzte Woche siegte Hannover gegen SpVgg Greuther Fürth mit 2:1. Damit liegt 96 mit 37 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Osnabrück hat sich Wiedergutmachung vorgenommen. In der Hinrunde unterlag der Tabellenletzte gegen Hannover 96 sang- und klanglos mit 0:7.

Osnabrück scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 52, drei und eine Rote Karte aufweist. Der VfL Osnabrück kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit zwei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Hannover derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.