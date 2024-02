"Angeschlagener Boxer": Hürzeler warnt vor Schalke

Fabian Hürzeler warnt vor dem abstiegsgefährdeten FC Schalke. „Wir treffen sozusagen auf einen angeschlagenen Boxer. Sie sind aber immer in der Lage, jeden Gegner zu schlagen“, sagte der Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters FC St. Pauli vor dem Duell am Freitag (18.30 Uhr) in Gelsenkirchen: „Im eigenen Stadion haben sie eine andere Art und Weise, wie sie spielen. Wir müssen kompakt verteidigen.“