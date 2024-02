2. Bundesliga: Traum-Debüt von Baumgart! HSV kann wieder gewinnen

Nach zwei Spielen ohne Sieg sorgte Ransford-Yeboah Königsdörffer (53.) im fast ausverkauften Volksparkstadion mit seinem umjubelten Treffer dafür, dass der HSV bis auf einen Punkt an Holstein Kiel auf dem direkten Aufstiegsrang heranrückte. Die Kieler hatten am Freitag im wilden Spitzenspiel gegen den HSV-Stadtrivalen FC St. Pauli , der souverän von der Tabellenspitze grüßt, mit 3:4 verloren.

„Es war anstrengend, aber gut. Ich habe viel gesehen, in beiden Richtungen. Ich habe den Jungs schon gesagt, mir fehlt ein Spiel, um wirklich in die Bewertung reinzugehen, um die Abläufe hinzukriegen“, sagte Baumgart bei Sky: „Ich glaube, dass die Jungs viel angenommen haben. Sie haben früh gepresst, sind vorne drauf gegangen. Dann fehlte halt manchmal der letzte Moment. Aber ich glaube, dass kannst du gar nicht alles in vier Tagen machen. Ich fand, die Jungs sind gegen einen starken Gegner an ihre Grenzen gegangen.“