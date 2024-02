Zweite Liga: Braunschweig sieg & verlässt Abstiegsränge

Eintracht Braunschweig hat erstmals seit über fünf Monaten die Abstiegsränge in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Das Team von Trainer Daniel Scherning gewann gegen den Karlsruher SC verdient mit 2:0 (1:0) und schob sich zumindest für einige Stunden an Kaiserslautern und Rostock vorbei auf Rang 15.

Hasan Kurucay brachte die Löwen in der 13. Minute per Foulelfmeter in Führung. Ermin Bicakcic sorgte in der 75. Minute für das 2:0. Für die Eintracht war es der fünfte Sieg aus den vergangenen sechs Spielen. Dagegen riss die Serie von acht Spielen ohne Niederlage des KSC. Die Karlsruher bleiben weiter im Mittelfeld.