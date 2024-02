"Dauerbrenner" Dietz verlängert in Fürth

Wie die Franken am Mittwoch bekannt gaben, unterschrieb der Defensivspieler einen neuen Vertrag bis 2027, das alte Arbeitspapier des 22-Jährigen war bis 2025 gelaufen.

Dietz stand bei 20 von 23 Ligaspielen in der Startelf der Fürther, die mit 38 Punkten als Tabellenvierter hinter den Aufstiegsplätzen lauern.

Der Abwehrspieler, der 2022 zunächst in die Fürther Reserve gewechselt war und von dort den Sprung in den Profi-Fußball schaffte, verpasste in dieser Saison nur eine Partie und ist damit der „Dauerbrenner“ im Team von Alexander Zorniger.