"Etwas Besonderes": Polzin heiß auf HSV-Debüt

Interimstrainer Merlin Polzin (33) vom Hamburger SV wird bei seinem Zweitliga-Debüt keinen 180-Grad-Kurswechsel vollziehen. Der ehemalige Assistent des geschassten Tim Walter will an den „positiven Dingen“ festhalten, sagte er bei seiner ersten Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel bei Hansa Rostock (Samstag, 13.00 Uhr/Sky): „Das bedeutet, dass wir als HSV für mutigen und für überzeugenden Fußball stehen wollen. Und das bedeutet auch, dass wir den Ball haben wollen.“

Polzer will Vertrauen rechtfertigen

"Jetzt gilt es, das Vertrauen des Klubs zu rechtfertigen und die Themen bestmöglich umzusetzen", sagte Polzin: "Deswegen gehen wir das Spiel am Samstag an, um es zu gewinnen. Für mich als Hamburger Jung und HSVer ist es natürlich eine ganz besondere Situation. Ich bin aber nicht hier als Fan, sondern als Trainer, der mit den Jungs einen gemeinsamen Weg verfolgt."

Wie es nach dem Rostock-Spiel weitergehen könnte, daran hat Polzin laut eigener Aussage noch keine Gedanken verschwendet. "Der Fokus lag einfach auf dem Spiel in Rostock, wo wir auf eine Mannschaft treffen, die uns alles abverlangen wird", sagte er: "Und nur darum ging es jetzt in der Woche und gar nicht so sehr, was das für mich persönlich bedeutet oder für Konstellationen, die daraus entstehen könnten."