Fan-Protest: Kind erneut attackiert - 96-Boss kritisiert "elende Spekulationen" über Investor-Abstimmung

Kind, der die Geschäfte der Profiabteilung des Klubs aus Niedersachsen führt, steht wegen seiner Rolle bei der Abstimmung über den von der DFL geplanten Investoren-Einstieg im Fokus - und wurde nun in der ARD -Sendung „Hart aber fair“ am Montagabend von Thomas Kessen vom Fanverband „Unsere Kurve“ angegangen.

„Herr Kind hat eigentlich gerade die Möglichkeit, sehr viel Schaden vom deutschen Fußball abzuwenden. Dass wir überhaupt an diesem Punkt sind, das schadet dem deutschen Fußball schon massiv. Wir reden darüber, ob Herr Kind mit Ja oder mit Nein gestimmt hat und ob er sich an die Weisung des Vereins gehalten hat“, echauffierte sich Kessen.

DFL-Abstimmung: 96-Boss Kind bleibt hart

Auch in der ARD verweigerte Kind eine Aussage zu seinem Stimmverhalten und legte sein Votum nicht offen. Er wolle sich an den „elenden Spekulationen“ nicht beteiligen, sagte Kind, der sich an die „Spielregeln halten“ wolle, auf die geheime Abstimmung und die erreichte Zwei-Drittel-Mehrheit verwies.