Fan-Protest: Spiel zwischen HSV und Hannover unterbrochen

Das Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga ist wegen erneuter Fanproteste mehrfach unterbrochen worden. Erst verzögerte sich der Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit wegen angeketteter Fahrradschlösser an einem Tor und Gegenständen auf dem Platz, dann zeigten die Gästeanhänger ein Banner mit Hannovers Geschäftsführer Martin Kind in einem Fadenkreuz sowie mehrere gegen die Deutsche Fußball Liga (DFL) gerichtete Spruchbänder.