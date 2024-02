Fast-Abbruch: Fanproteste bei HSV-Niederlage gegen Hannover

Fahrradschlösser, geschmacklose Banner - mehrere Unterbrechungen: Die Fanproteste haben im Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die Partie stand in der zweiten Halbzeit kurz vor dem Abbruch. Als doch noch weitergespielt wurde, kassierte der HSV in einem wilden Spiel beim 3:4 (1:3) die dritte Heim-Pleite nacheinander.