FCK-Abstiegskampf: Funkel sieht Profis in der Pflicht

Trainer Friedhelm Funkel vom stark abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern sieht die Profis des viermaligen Meisters nach dem zurückliegenden Derby-Debakel gegen den Karlsruher SC (0:4) in der Pflicht.

„Die Spieler sind in der Bringschuld, sie müssen eine andere Leistung bringen. So dürfen wir kein Spiel mehr verlieren“, sagte Funkel vor dem Kellerduell des Drittletzten am Samstag (13.00/Sky) beim punktgleichen Vorletzten Hansa Rostock: „Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen.“