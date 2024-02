FCN: Hecking entschuldigt sich nach "Folklore"-Spruch

Dieter Hecking, Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg, hatte unlängst die deutschlandweiten Demonstrationen gegen Rechts als "Folklore" bezeichnet - und dafür viel Kritik eingesteckt. Nun rudert der frühere Bundesligatrainer in einem Offenen Brief zurück.

Er wisse, ergänzte Hecking, "dass Demonstrationen zur Meinungsbildung in einer Demokratie sehr wichtig sind. Ich respektiere und unterstütze jede und jeden der fast zwei Millionen Demonstrierenden, die in den vergangenen zwei Wochen auf der Straße klar Kante gegen Rechtsextremismus gezeigt haben und es hoffentlich weiterhin tun werden. Demonstrationen können zu einem Stimmungsumschwung in unserem Land beitragen."