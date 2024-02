Fortuna: Voss-Tecklenburg bleibt im Aufsichtsrat

Die ehemalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (56) wurde für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf berufen. Die Entscheidung des Wahlausschusses sei „einstimmig beschlossen“ worden, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß. Voss-Tecklenburg gehört dem Kontrollgremium bereits seit 2018 an.

"Ich bedanke mich für das erneute Mandat und das damit verbundene Vertrauen beim Wahlausschuss. Fortuna Düsseldorf ist ein außergewöhnlicher Verein und steht, wie so viele andere Vereine ebenfalls, vor großen Herausforderungen, jetzt und in der Zukunft", sagte Voss-Tecklenburg: "Mit 'Fortuna für Alle' gehen wir einen besonderen und mutigen Weg. Deshalb freue ich mich, auch in Zukunft diesen spannenden Weg begleiten zu dürfen."

Voss-Tecklenburg führte DFB-Frauen zum Vize-Europameister