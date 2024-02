Hertha BSC hat den Vertrag mit U19-Nationaltorhüter Tim Goller bis 2027 verlängert. "In ihm steckt noch großes Potenzial, das wir gemeinsam fördern möchten", sagte Sportdirektor Benjamin Weber über das Eigengewächs. Der 19-Jährige hat bisher fünf Partien für Herthas U23 in der Regionalliga Nordost absolviert und saß in der Hinrunde gegen Eintracht Braunschweig erstmals in der 2. Bundesliga auf der Bank.