Nach Brehmes Tod: FCK trägt Trauerflor

Nach dem Tod von Andreas Brehme werden die Fußballer des 1. FC Kaiserslautern am Wochenende mit Trauerflor auflaufen. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit, der FCK spielt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC. Vor dem Anpfiff „wird es außerdem eine Schweigeminute für die Legende des Deutschen Fußballs geben“, schrieb Kaiserslautern bei X.