Offiziell: FCK entlässt Trainer Grammozis

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich von Trainer Dimitrios Grammozis getrennt. Das bestätigte der viermalige Meister am Mittwoch. Der Nachfolger steht bereits fest, er soll am Nachmittag das Training beim Tabellendrittletzten leiten. Den Namen gab der FCK allerdings noch nicht bekannt. Als Favorit auf den Posten gilt laut Medienberichten Friedhelm Funkel. Der FCK muss am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg antreten.