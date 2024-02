Schalke-Coach nimmt Spieler in die Pflicht: "Nicht jeder hat die Situation verstanden"

Trainer Karel Geraerts vom abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Schalke 04 hat seine Mannschaft erneut in die Pflicht genommen. „Wir müssen konstanter werden. Wir müssen alle in den Spiegel schauen und uns fragen: Tun wir genug dafür, um jedes Spiel zu gewinnen?“, sagte der Belgier vor dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag (13.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker).

Der schwache Auftritt beim 0:1 am vergangenen Wochenende bei Holstein Kiel wirke nach. "Du kannst in Kiel verlieren, aber die Leistung war nicht gut", sagte der 42-Jährige. "Mein erster Gedanke war, dass nicht jeder die Wichtigkeit dieses Spiels und unserer Situation verstanden hat." Man brauche nun "Leader" - Dominick Drexler könne so einer sein. "Aber Dominick zeigt im Training nicht das, was ich von ihm erwarte", sagte Geraerts.