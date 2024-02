Schalke leiht Rechtsverteidiger Soppy aus Bergamo

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat Brandon Soppy als Verstärkung für die Defensive präsentiert. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, kommt der 21 Jahre alte Franzose per Leihe von Atalanta Bergamo bis zum Saisonende. Mit sechs Millionen Euro Marktwert springt der Rechtsverteidiger auf Anhieb in die Top-5 der wertvollsten Zweitliga-Profis.