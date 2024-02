Sturz auf Rang 16: Lautern gibt Pausenführung aus der Hand

Der 1. FC Kaiserslautern ist im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga auf den Relegationsplatz abgestürzt. Der Pokal-Halbfinalist von Trainer Dimitrios Grammozis gab beim 1:2 (1:0) gegen den SC Paderborn eine Pausenführung aus der Hand und kassierten die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Ligaspielen. Die Partie auf dem Betzenberg wurde erneut von Protesten gegen die Investorenpläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) begleitet.

David Kinsombi (65., Handelfmeter nach Videobeweis) und Visar Musliu (72.) drehten die Partie für die Ostwestfalen, die sich als Tabellensechster mit nun 34 Punkten weiter Hoffnung auf den Aufstieg machen dürfen. Der FCK, der durch Jan Elvedi (3.) früh in Führung gegangen war, steht dagegen als Tabellen-16. mit dem Rücken zur Wand: Hansa Rostock könnte am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Kellerduell beim VfL Osnabrück an Lautern vorbeiziehen.