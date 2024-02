Zwischen Auswärtsfluch und Vaterfreuden: Unions Chance in Mainz

Marie Louise Eta will mit Union Berlin beim Kellerduell gegen den FSV Mainz endlich den Auswärtsfluch besiegen. Es gehe am Mittwoch (ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) darum, „den Kampf anzunehmen, alles reinzuschmeißen, was geht, aber eben auch eine gute Balance zu finden im Spiel mit dem Ball - und so der Auswärtsschwäche ein Ende zu setzen“, sagte die Co-Trainerin des Fußball-Bundesligisten, die gemeinsam mit Danijel Jumic zum vorerst letzten Mal den gesperrten Chefcoach Nenad Bjelica an der Seitenlinie vertreten wird.