2. Bundesliga: Gala! Düsseldorf zieht am HSV vorbei

Fortuna Düsseldorf hat in der Tabelle einen Sprung gemacht und ist vorübergehend am Hamburger SV vorbeigezogen. Das Team um Trainer Daniel Thioune gewann am Freitagabend beim VfL Osnabrück mit 4:0 (1:0) und kletterte auf Rang drei. Der HSV kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Wiesbaden wieder an der Fortuna vorbeiziehen.