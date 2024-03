2. Bundesliga heute: Elversberg - Wiesbaden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag kommt es zu einem spannenden Duell in der 2. Bundesliga. Der SV 07 Elversberg empfängt um 13.30 Uhr den SV Wehen Wiesbaden. Beide Mannschaften haben bisher eine ausgeglichene Bilanz mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus fünf Spielen. Besonders erwähnenswert ist, dass Elversberg zu Hause gegen den SV Wehen Wiesbaden noch ungeschlagen ist und auch das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Trotz der Niederlage gegen den Hamburger SV im letzten Spiel hat die SV Elversberg immer noch einen komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf Platz 16.

Form und Leistung der Mannschaften

Die SV Elversberg startete stark in die Rückrunde der Saison 2024, holte sieben Punkte aus den ersten drei Spielen und blieb dabei nur einmal ohne Gegentor. Der SV Wehen Wiesbaden hingegen ist seit vier Spielen ohne Sieg und hat nur eines seiner letzten zehn Zweitligaspiele gewonnen. Auffällig ist, dass beide Mannschaften in den letzten Spielen ohne Gegentor blieben. Die SV Elversberg hingegen hat zuletzt erstmals in der 2. Bundesliga zwei Heimspiele in Folge gewonnen und ist seit drei Heimspielen ungeschlagen.

Schlüsselspieler und Spielweise

Ein Spieler, den man besonders im Auge behalten sollte, ist Franko Kovacevic vom SV Wehen Wiesbaden. Er hat in der Rückrunde drei der sieben Treffer seiner Mannschaft erzielt, ist aber auswärts noch ohne Torerfolg. Die SV Elversberg ist für ihre hohe Laufintensität bekannt und absolvierte in dieser Saison die meisten Sprints und die zweitmeisten intensiven Läufe pro Spiel. Die SV Wehen Wiesbaden hingegen ist eher passiv, hat die wenigsten Sprints und die zweitwenigsten intensiven Läufe pro Spiel absolviert. Beide Mannschaften ließen viele hohe Bälle des Gegners zu, wobei die SV Elversberg die meisten Tore erzielte.

