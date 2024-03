2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag trifft die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga um 13:30 Uhr auf die SV 07 Elversberg. Dieses Match ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams im deutschen Profifußball, nachdem das Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden geendet war. Die SpVgg Greuther Fürth, auch bekannt als das Kleeblatt, hat in jedem ihrer letzten 14 Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger mindestens einen Treffer erzielt, was einen laufenden Vereinsrekord in der 2. Liga darstellt. Auf der anderen Seite konnte die SV Elversberg in keinem ihrer letzten 14 Zweitliga-Spiele eine Weiße Weste behalten, was die längste aktuelle Gegentorserie in der 2. Bundesliga ist.

Die Schlüsselspieler und ihre Form

Ein Spieler, auf den man besonders achten sollte, ist Fürths Branimir Hrgota. Der Schwede war in seinen letzten drei Zweitliga-Heimspielen an vier Toren direkt beteiligt (2 Tore, 2 Assists), was ligaweit seit dem Beginn des 19. Spieltages in Heimspielen kein anderer Spieler geschafft hat. Im Hinspiel gegen Elversberg erzielte er den 1:1-Ausgleichstreffer zum Endstand. Trotzdem ist die aktuelle Form von Greuther Fürth besorgniserregend, da sie vier ihrer letzten fünf Zweitliga-Spiele verloren haben. Das sind genauso viele Niederlagen wie das Kleeblatt zuvor in dieser Saison im Unterhaus kassiert hatte. Seit Beginn des 20. Spieltages Anfang Februar verlor kein Team so häufig wie die SpVgg.

Heim- und Auswärtsbilanz

Trotz der jüngsten Misserfolge hat Greuther Fürth zu Hause eine beeindruckende Bilanz. Sie gewannen sieben ihrer letzten neun Zweitliga-Heimspiele und stehen damit bei 26 Heimpunkten in dieser Saison. Im Gegensatz dazu blieb die SV Elversberg in ihren letzten fünf Zweitliga-Spielen auswärts sieglos. Seit Beginn des 15. Spieltages sammelte Elversberg nur einen Auswärtspunkt. Beide Teams haben in dieser Zweitliga-Saison erst 24 verschiedene Spieler eingesetzt. Interessanterweise erzielten erst neun Akteure für das Kleeblatt ein Tor in dieser Spielzeit im Unterhaus, was der Ligatiefstwert ist. Die SV Elversberg hingegen hat 14 verschiedene Torschützen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistiken sich auf das Ergebnis des heutigen Spiels auswirken werden.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

