2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Spiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem Hamburger SV verspricht, ein interessantes Match zu werden. Die Historie der beiden Teams spricht eine klare Sprache: Der Hamburger SV hat nur eines der letzten 14 Pflichtspiele gegen die SpVgg Greuther Fürth verloren. Allerdings konnte der HSV auswärts nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gegen das Kleeblatt gewinnen. Ein Spieler, auf den besonders zu achten sein wird, ist Hamburgs Ransford Königsdörffer, der in seinen vier Zweitliga-Spielen unter Steffen Baumgart bereits zweimal traf.

Formkurve der Teams

Trotz des jüngsten Sieges spielt der Hamburger SV mit 44 Punkten nach 26 Partien seine zweitschwächste Zweitliga-Saison. Die SpVgg Greuther Fürth hingegen verlor sechs der letzten sieben Zweitliga-Spiele, was mehr Niederlagen sind als in den ersten 19 Saisonspielen zusammen. Mit nur neun Punkten und acht Toren ist Greuther Fürth das schwächste Team in dieser Zweitliga-Rückrunde. Nur der Hamburger SV und Holstein Kiel spielten in dieser Zweitliga-Saison häufiger zu null als die SpVgg Greuther Fürth, die allerdings bereits seit acht Partien keine Weiße Weste mehr bewahren konnte.

Schlüsselspieler und Statistiken

In Sachen Kopfballtore hat der Hamburger SV in dieser Saison bereits neun erzielt, nur übertroffen von Kaiserslautern. Die SpVgg Greuther Fürth kassierte hingegen die zweitmeisten Gegentreffer per Kopf. In Sachen Zweikämpfe ist der HSV Ligabestwert mit 54 % gewonnenen Duellen, während Greuther Fürth das geteilt zweikampfschwächste Team stellt. Ein weiterer Schlüsselspieler könnte Hamburgs László Bénes sein, der in dieser Saison bereits doppelt so viele Tore erzielte wie in der vorherigen und nur von Marcel Hartel in Sachen direkte Torbeteiligungen übertroffen wird. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistiken und Formkurven sich im heutigen Spiel widerspiegeln werden.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.