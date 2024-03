2. Bundesliga heute: Hertha - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr trifft Hertha BSC auf den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga. Die Berliner haben eine beeindruckende Heimbilanz zu verteidigen, während die Nürnberger auf ihre positive Bilanz gegen die Hertha bauen können.

Die Hertha verlor seit Anfang Oktober 2023 nur eines von neun Heimspielen in der 2. Liga und erzielte in den ersten 13 Heimspielen dieser Saison 32 Tore, ein neuer Vereinsrekord. Der 1. FC Nürnberg hingegen hat keines der sieben Zweitligaspiele gegen Hertha BSC verloren und konnte zuletzt drei Siege in Serie gegen die Berliner feiern.

Form und Schlüsselspieler

Herthas Haris Tabakovic ist der Spieler, auf den man achten sollte. Er erzielte in den 13 Heimspielen dieser Zweitligasaison 13 Tore, mehr als jeder andere Spieler in der Liga. In fünf dieser Spiele traf er sogar mindestens doppelt. Auch Fabian Reese ist in bestechender Form, er bereitete seit Anfang 2023 in der 2. Liga 14 Tore vor, mehr als jeder andere Spieler in diesem Zeitraum. Der 1. FC Nürnberg konnte im letzten Auswärtsspiel beim 1:0 in Magdeburg den fünften Auswärtssieg dieser Zweitligasaison feiern, das sind bereits jetzt zwei mehr als in der kompletten vergangenen Spielzeit.

Statistiken und Rekorde

Beide Teams haben in der Rückrunde dieser Zweitligasaison die gleiche Bilanz mit je drei Siegen, drei Remis und drei Niederlagen. Allerdings haben sowohl Hertha BSC als auch der 1. FC Nürnberg in der Rückrunde dieser Zweitligasaison noch nicht zu null gespielt. Für die Berliner könnten neun Partien in Folge mit Gegentoren einen neuen Vereinsnegativrekord bedeuten. Der 1. FC Nürnberg hat in der Rückrunde dieser Zweitligasaison die wenigsten Torschüsse abgegeben und den niedrigsten Expected-Goals-Wert erreicht, ließ aber bereits 144 Torschüsse zu. Es wird interessant sein zu sehen, ob diese Statistiken im heutigen Spiel eine Rolle spielen werden.

