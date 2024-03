2. Bundesliga heute: HSV - Osnabrück LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag steht um 13:30 Uhr ein spannendes Spiel in der 2. Bundesliga auf dem Programm: Der Hamburger SV trifft auf den VfL Osnabrück. Die Bilanz der bisherigen fünf Zweitligaspiele zwischen den beiden Teams spricht für Osnabrück, denn der HSV hat nur einmal gewonnen. Allerdings hat Hamburg seine letzten beiden Heimspiele gegen den VfL nicht verloren und im Januar 2021 sogar einen 5:0-Sieg gefeiert. Zudem ist HSV-Trainer Steffen Baumgart gegen Osnabrück und dessen Trainer Uwe Koschinat noch ungeschlagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der HSV hofft, seine Heimsiegesserie fortzusetzen

Nach drei Heimniederlagen in Folge konnte der Hamburger SV zuletzt wieder einen Heimsieg einfahren und damit seine längste Heimniederlagenserie im Unterhaus beenden. Mit einem weiteren Heimsieg könnte der HSV erstmals drei Heimspiele in Folge gegen einen Aufsteiger gewinnen. Die Rothosen haben in dieser Saison in jedem Spiel ein Tor erzielt, ein Treffer im kommenden Spiel wäre ein neuer Rekord. Allerdings hat der VfL Osnabrück in dieser Saison bereits 45 Gegentore kassiert, nur der FCK hat noch mehr Gegentreffer hinnehmen müssen.

VfL Osnabrück kämpft um ersten Auswärtssieg

Der VfL Osnabrück hingegen konnte nach 15 sieglosen Spielen in der zweiten Liga zuletzt beim 1:0-Sieg gegen Hannover wieder drei Punkte einfahren. Allerdings warten die Niedersachsen als letztes Team in dieser Zweitliga-Saison noch auf ihren ersten Auswärtssieg. Zudem blieb der VfL bereits neun Mal ohne eigenen Treffer - so oft wie kein anderer Zweitligist. Allerdings hat Osnabrücks Top-Torjäger Erik Engelhardt zuletzt gegen Hannover den Siegtreffer erzielt und auch im Hinspiel gegen den HSV getroffen. Ein weiterer Treffer gegen Hamburg wäre für Engelhardt eine Premiere.

Wird Hamburger SV gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

-----