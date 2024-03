2. Bundesliga heute: HSV - Wiesbaden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Sonntag, den 17. März 2024, trifft der Hamburger SV auf den SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga. Das Match, welches um 13:30 Uhr beginnt, wird ein weiterer Test für den HSV sein, der in dieser Saison mit 41 Punkten nach 25 Partien seine geteilt schwächste Saison in der 2. Liga spielt. Trotz der aktuellen Form des HSV, ist die Bilanz gegen Wehen Wiesbaden positiv. Der HSV verlor noch keins seiner fünf Pflichtspiele im Profifußball gegen Wehen Wiesbaden und wird darauf hoffen, diese Serie fortzusetzen.

Trainerduell und Spieler im Fokus

Das Duell der Trainer wird besonders interessant sein. Steffen Baumgart, der Trainer des HSV, hat in seinen ersten drei Ligaspielen nur drei Punkte geholt - der schwächste Start eines HSV-Trainers in der 2. Liga. Gegen Wehens Trainer Markus Kauczinski verlor er bislang beide Duelle. Auf der anderen Seite steht Ivan Prtajin von Wehen Wiesbaden, der mit seinem neunten Tor in dieser Saison mehr als doppelt so viele wie jeder seiner Teamkollegen geschossen hat. Sollte er erneut treffen, wäre er der dritte Spieler in der Geschichte von Wehen, der zweistellig in einer Saison trifft.

Heim- und Auswärtsschwächen

Der Hamburger SV hat vier seiner letzten fünf Zweitliga-Heimspiele verloren. Seit Anfang Dezember kassierte kein anderes Team so viele Heimniederlagen wie der HSV. Im Gegensatz dazu konnte der SV Wehen Wiesbaden in dieser Saison bereits vier Auswärtssiege verbuchen, mehr als jemals zuvor nach 13 Gastspielen einer Saison. Sollten sie einen weiteren Auswärtssieg holen, würden sie ihren Vereinsrekord einstellen. Trotz der starken Defensive von Wehen Wiesbaden, die mit nur 31 Gegentoren die zweitbeste in dieser Zweitliga-Saison ist, hat der HSV die zweitmeisten Schüsse pro Spiel und die meisten Ballaktionen im Strafraum. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistiken sich im Spiel widerspiegeln werden.

