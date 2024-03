2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 30.03.24, trifft der 1. FC Kaiserslautern auf Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga. Das Match, das um 13:00 Uhr beginnt, wird mit Spannung erwartet, da die Statistiken eine interessante Geschichte erzählen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 1. FC Kaiserslautern hat gegen kein anderes Team in der 2. Liga eine so niedrige Siegquote wie gegen Fortuna Düsseldorf, mit nur 13 % (2 Siege in 15 Begegnungen). Darüber hinaus gewann der FCK nur eine seiner letzten acht Zweitliga-Partien gegen die Fortuna. Kaiserslautern-Coach Friedhelm Funkel trifft auf seinen Ex-Klub Fortuna Düsseldorf, für den er von 2016 bis 2020 in 138 Pflichtspielen umgerechnet 1,4 Punkte pro Spiel holte.

Form und aktuelle Leistung

Trotz der schwierigen Historie gegen Düsseldorf hat der 1. FC Kaiserslautern in den letzten Spielen eine gute Form gezeigt. Sie sind seit drei Zweitliga-Spielen ungeschlagen und seit Beginn des 24. Spieltages hat kein Team mehr Punkte geholt als der FCK. Auf der anderen Seite ist Fortuna Düsseldorf seit sechs Spielen in Serie unbesiegt, die längste aktuelle Serie in der 2. Bundesliga. Zudem könnte Fortuna Düsseldorf erstmals seit Oktober 2017 wieder drei Spiele in Folge ohne Gegentor bleiben.

Schlüsselspieler und Taktiken

In Bezug auf die Taktiken und Schlüsselspieler beider Teams gibt es einige bemerkenswerte Punkte. Fortuna Düsseldorf stellt mit 56 Toren die beste Offensive dieser Zweitliga-Saison, während der 1. FC Kaiserslautern mit 51 Gegentoren die drittschwächste Defensive hat. Düsseldorfs Ao Tanaka hat in dieser Saison bereits sechs Tore erzielt und drei Vorlagen geliefert, während Christos Tzolis in der Rückrunde bisher an elf Toren direkt beteiligt war, was Ligahöchstwert ist. Auf der anderen Seite wird Kaiserslauterns Ragnar Ache, der in den letzten drei Zweitliga-Spielen fünfmal traf, verletzungsbedingt fehlen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren auf das heutige Spiel auswirken werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.