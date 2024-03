2. Bundesliga heute: Magdeburg - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 31. März, steht um 13:30 Uhr das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hannover 96 in der 2. Bundesliga an. Beide Teams befinden sich derzeit in einer schwierigen Phase. Hannover 96 konnte keines der letzten vier Spiele für sich entscheiden und der 1. FC Magdeburg ist seit drei Partien ohne Sieg.

Trotz der aktuellen Formkurve spricht die Historie für Hannover: Die Niedersachsen gewannen zwei der bisherigen drei Zweitliga-Duelle gegen Magdeburg, darunter auch das einzige Gastspiel beim FCM im August 2022 mit 4:0 - Magdeburgs höchste Heimniederlage in der 2. Liga.

Form und Schlüsselspieler

Hannover kann sich auf die Form von Andreas Voglsammer verlassen, der in seinen letzten drei Zweitliga-Spielen jeweils einmal traf. Dies ist ein persönlicher Rekord für den Stürmer, der zuletzt im Oktober/November 2019 für Arminia Bielefeld drei Spiele in Folge traf. Magdeburg hingegen muss auf Léon Bell Bell verzichten, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Bell Bell war in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil des Magdeburger Spiels und verzeichnete die meisten Ballgewinne im Team.

Statistiken und Taktiken

In Bezug auf die Statistiken hat Hannover 96 in dieser Saison bereits zehn Treffer in der Anfangsviertelstunde erzielt, während der FC Magdeburg sieben Gegentreffer in den ersten 15 Minuten kassierte. Hannover zeigte zudem Stärke bei Standardsituationen und erzielte 18 Tore nach ruhendem Ball, während Magdeburg nur sechs Tore nach Standardsituationen erzielte.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.