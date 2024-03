2. Bundesliga heute: Nürnberg - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der letzte Erfolg gegen St. Pauli gelang den Franken im Mai 2016. St. Pauli hingegen feierte seine meisten Siege in der eingleisigen 2. Liga gegen den FCN und erzielte beim 5:1 in der Hinrunde seinen höchsten Sieg im Profifußball gegen den FCN.

Trainer und Spieler im Fokus

Auf Seiten der Spieler ist Marcel Hartel von St. Pauli zu beachten, der 22 direkte Torbeteiligungen in seinen 25 Einsätzen in dieser Zweitliga-Saison vorweisen kann. Bei Nürnberg ist Can Uzun der Mann der Stunde, der den Club zum jüngsten 1:0-Sieg gegen Magdeburg schoss und dadurch sein 13. Saisontor markierte.

Ausblick auf das Spiel

Trotz der historischen Überlegenheit von St. Pauli zeigt der 1. FC Nürnberg aktuell eine gute Form und gewann jüngst zum dritten Mal in dieser Zweitligasaison zwei Spiele in Folge.

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.