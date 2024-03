2. Bundesliga heute: Paderborn - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

In der 2. Fußball-Bundesliga trifft der SC Paderborn 07 am Sonntag um 13.30 Uhr auf den 1. FC Magdeburg. Die Gastgeber haben bisher eine gute Bilanz vorzuweisen: Paderborn verlor nur eines von zehn Pflichtspielen gegen Magdeburg. Der FCM hingegen konnte keines seiner fünf Zweitliga-Duelle gewinnen. Die einzige Zweitliga-Niederlage gab es in der vergangenen Saison auswärts gegen Paderborn. Beide Mannschaften haben in dieser Saison bereits eigene Rekorde gebrochen: Paderborn hat seit Anfang Dezember mehr Punkte geholt als jede andere Mannschaft in der 2. Liga, Magdeburg spielt mit 30 Punkten nach 23 Spielen seine bisher beste Zweitliga-Saison.

Die wichtigsten Spieler und Statistiken

Ein Schlüsselspieler in diesem Spiel könnte Baris Atik vom 1. FC Magdeburg werden. Mit neun Torvorlagen ist er der zweitbeste Vorbereiter in der 2. Bundesliga. In den letzten drei Spielen war er jeweils an einem Tor direkt beteiligt. Mit einem weiteren Assist würde er einen persönlichen Rekord aufstellen. Auf der anderen Seite steht Filip Bilbija vom SC Paderborn, der im letzten Spiel gegen Wehen Wiesbaden erstmals zwei direkte Tore erzielte und mit neun direkten Toren in dieser Saison bereits einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt hat.

Form und Taktik

Trotz der starken Leistungen beider Mannschaften in dieser Saison haben sowohl Paderborn als auch Magdeburg in den letzten Spielen Schwächen gezeigt. Paderborn verlor zwei seiner letzten drei Zweitliga-Heimspiele und kassierte dabei acht Gegentore. Magdeburg gewann nur eines seiner letzten neun Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga. Taktisch könnte das Spiel durch Eckbälle entschieden werden: Paderborn hat bereits sieben Tore nach eigenen Eckstößen erzielt, Magdeburg nur zwei. Zudem kassierte Magdeburg bereits sechs Gegentore nach hohen Bällen - Ligaspitze. Paderborn kassierte dagegen erst ein Gegentor nach einem hohen Ball.

Wird SC Paderborn 07 gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

