2. Bundesliga heute: Rostock - Greuther Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Hansa Rostock empfängt heute um 13:00 Uhr die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga. Die Hansa-Kogge hat in den letzten drei Heimspielen gegen die SpVgg Greuther Fürth eine starke Bilanz vorzuweisen, mit zwei Siegen und einem Unentschieden.

In jedem dieser drei Duelle traf Rostock mindestens doppelt, was in den vorherigen drei Heimspielen gegen das Kleeblatt nicht gelang.

Defensive Schwächen und Offensive Sorgen

Kein Team hat in dieser Saison mehr Heimniederlagen kassiert als der FC Hansa Rostock, während die SpVgg Greuther Fürth auswärts deutlich weniger Punkte holte als in Heimspielen.

Wichtige Ausfälle und Hoffnung auf Wiederholung des Hinspiels

