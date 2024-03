2. Bundesliga heute: Schalke - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt heute um 13:30 Uhr den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga. Die bisherige Bilanz spricht nicht für die Königsblauen, die keines der bisherigen fünf Zweitliga-Duelle gegen den KSC gewinnen konnten. Zudem ist der Karlsruher SC seit sieben Spielen gegen Absteiger ungeschlagen.

Schalke hingegen hat als vierter Absteiger in der eingleisigen 2. Liga mindestens 14 seiner ersten 26 Saisonspiele verloren. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt: Schalke ist seit vier Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen und holte aus diesen zehn von zwölf möglichen Punkten.

Die Schlüsselspieler

Simon Terodde, der Stürmer von Schalke 04, könnte heute eine entscheidende Rolle spielen. Er erzielte beim 2:5 gegen Hertha BSC seinen ersten Doppelpack in dieser Zweitliga-Saison und traf in vier seiner letzten fünf Spiele gegen den KSC. Auf der anderen Seite hat der KSC mit Igor Matanovic und Budu Zivzivadze zwei Spieler in seinen Reihen, die in dieser Zweitliga-Saison bereits zweistellig trafen. Zivzivadze war beim 7:0 gegen Magdeburg erstmals an drei Toren in einem Zweitliga-Spiel beteiligt.

Die Ausgangslage

Die Ausgangslage könnte kaum unterschiedlicher sein: Während Schalke mit 54 Gegentoren die schwächste Abwehr der 2. Liga stellt, glänzt der KSC mit der zweitbesten Offensive und der besten Rückrunden-Offensive. Beide Teams sind allerdings anfällig, wenn sie in Rückstand geraten: Der KSC und Schalke sind die Teams, die in der laufenden Zweitliga-Saison die wenigsten Punkte nach Rückstand holten. Zudem verspielte nur Kaiserslautern mehr Punkte nach Führung als Karlsruhe. Es bleibt also abzuwarten, ob Schalke seine Heimstärke nutzen und die Negativserie gegen den KSC beenden kann, oder ob der Karlsruher SC seine beeindruckende Form bestätigt und weiter Punkte sammelt.

Wird FC Schalke 04 gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

